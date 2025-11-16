Trump emretti: Epstein’ın Clinton ilişkisine inceleme

DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığı’na, cinsel suçlardan hüküm giymiş Jeffrey Epstein’ın bazı büyük bankalar ve eski Başkan Bill Clinton da dahil olmak üzere Demokrat milletvekilleriyle olan ilişkilerinin araştırılması talimatını verdi.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi çarşamba günü Jeffrey Epstein’ın kişisel adreslerine ait e-postaları yayınlayarak Epstein’ın ABD’de ve yurt dışında birçok önde gelen girişimci, milletvekili ve nüfuz sahibi kişiyle yaptığı görüşmeleri ortaya çıkarmıştı.

Trump’ın talimat verdiği Başsavcısı Pam Bondi ise Epstein’ın Bill Clinton, Clinton döneminde Hazine Bakanı olarak görev yapan Larry Summers ve LinkedIn’in kurucusu ve önde gelen Demokrat bağışçı Reid Hoffman ile olan bağlarını araştıracaklarını açıkladı.

Bondi, X’te yaptığı paylaşımda, Manhattan ABD Savcısı Jay Clayton’ı soruşturmayı yönetmesi için görevlendirdiğini duyurdu.