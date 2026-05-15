Trump: En son ihtiyacımız olan şey, 9 bin 500 mil uzaklıkta bir savaş

ABD Başkanı Donald Trump, Çin dönüşü Air Force One uçağında ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Harika" bir ziyaret geçirdiğini belirten Trump, bu süre zarfında çok sayıda ticaret anlaşması yaptıklarını bildirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Amerikan uçak üreticisi Boeing'den 200 uçak satın almayı kabul ettiğini hatırlatan Trump, bu sayının 750'yi bulabileceğine işaret etti.

Trump, Çin'le ticaret hakkında çok sayıda konuda hemfikir olunduğunu belirtirken, görüşmede gümrük tarifeleri konusunun ele alınmadığını da aktardı.

Şi hakkında, "Kendisine saygı duyuyorum. Çok zeki biri ve ülkesini çok seviyor" ifadelerini kullanan Trump, Şi ile Kuzey Kore ve Kim Jong-un hakkında da görüştüklerini belirterek, Kim ile iyi bir ilişkiye sahip olduğunu söyledi.

⁠"İRAN ASLA NÜKLEER SİLAHLARA SAHİP OLAMAYACAK"

Tahran hükümetinin nükleer programına değinen Trump, "Bunu son derece kesin bir şekilde söyleyebilirim. İran asla nükleer silahlara sahip olamayacak" dedi.

İran’a yönelik askeri operasyonların büyük ölçüde tamamlandığını savunan Trump, İran donanması, hava kuvvetleri ve hava savunma sistemlerinin büyük bölümünün hedef alındığını öne sürdü.

Trump, "Füze üretim kapasitelerinin yüzde 85'ini ortadan kaldırdık" dedi.

İRAN'IN TEKLİFİ

İran'ın teklifine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Trump, "İlk cümleye bakıyorum, beğenmezsem bir kenara atıyorum" diye konuştu.

Trump, anlaşmada "nükleer"in kesinlikle söz konusu olamayacağı mesajını vererek "(İran) Bana doğrudan (zenginleştirilmiş uranyumu) kaldırmak için yeterli teknolojilerin olmadığını ve bunu yalnızca Çin ya da ABD'nin yapabileceğini söylediler" ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri yönelten Trump, "Eğer B-2 bombardıman uçaklarıyla harekete geçmeseydim, İran bugün nükleer silaha sahip olurdu ve artık kimse onunla konuşamaz hale gelirdi. Hatta büyük ihtimalle o silahları çoktan kullanmış olurlardı" diye konuştu.

Çin'in ise ABD'yle benzer görüşleri paylaştığını yineleyen Trump, Şi'nin İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini söylediğini iddia etti.

Çin Devlet Başkanı Şi'nin Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'a baskı yapma konusunda güvence verip vermediğine ilişkin ise Trump, "Kimseden iyilik istemiyorum. Çünkü iyilik istediğinizde, karşılığında iyilik yapmanız gerekiyor. İyiliğe ihtiyacımız da yok, (İran'ın) silahlı kuvvetlerini tamamen yok ettik" dedi.

"TAYVAN KONUSUNDA ÇİN'E BİR TAAHHÜTTE BULUNMADIM"

Çin Devlet Başkanı Şi ile Tayvan ve İran konularını kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Trump, her iki konuda da "birbirlerini iyi anladıkları" mesajını verdi.

Tayvan hakkında "bir yorum yapmadığını ve yalnızca dinlediğini" söyleyen Trump, "(Şi) Tayvan konusunda bir bağımsızlık mücadelesinin yaşanmasını istemiyor çünkü bu çok şiddetli bir çatışmaya neden olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Şi'nin Tayvan konusunda çok kesin düşüncelere de sahip olduğunu dile getiren Trump, bu konuda Çin'e herhangi bir taahhütte bulunmadığını da aktardı.

"ABD, TAYVAN'I SAVUNUR MU?" SORUSUNA YANIT

Devlet Başkanı Şi'nin, Tayvan konusundaki "çatışma" uyarısı sorulduğunda ise Trump, "Hayır, hiç sanmıyorum" dedi.

Donald Trump, özellikle silah satışlarının tüm ayrıntılarıyla masaya yatırıldığını ve bu konuda nihai kararın kendisine ait olduğunu söyleyerek, kısa süre içinde buna karar vereceğini belirtti.

Trump, "Ancak bence şu anda en son ihtiyacımız olan şey, 9 bin 500 mil uzaklıkta bir savaş" ifadesini kullandı.

"Gerekirse ABD Tayvan'ı savunur mu?" sorusuna yanıt veren Trump, Şi'nin de kendisine benzer bir soru yönelttiğini anlatarak "Bana onları (Tayvan'ı) savunup savunmayacağımı sordu" dedi.

Trump, bu sorunun cevabını bilen tek kişinin kendisi olduğunu söyledi.