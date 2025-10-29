Trump-Erdoğan görüşmesinden sonra işine son verilmişti: Hüseyin Günay kitap yazacağını açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından işine son verilen gazeteci Hüseyin Günay, kitap yazma hazırlığı içinde olduğuu duyurdu.

Beyaz Saray binası önünde Erdoğan-Trump görüşmesinin Türkiye açısından “iyi geçmediğini” söyleyen ve argo ifadeleri kullandığı görüntüler sosyal medyada yayılan NTV NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, yaşananları kitapta anlatacağını aktardı.

NTV, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Günay'ın görevine son vermişti.

Hüseyin Günay bugün (29 Ekim Çarşamba) yaptığı açıklamada, olayın perde arkasını bir kitapta anlatacağını açıkladı.

"TÜRK/YABANCI YAYINEVLERİ İLE GÖRÜŞÜYORUM"

Günay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malum olayın kitabını yazıp perde arkasını anlatmak için Türk/yabancı yayınevleri ile görüşüyorum. Söyleyecek, anlatacak çok şey var!!!" dedi.

Günay'ın paylaşımı şu şekilde:

"Selamlar, herkese kolay gelsin. Tebrik mesajlarınız için çok teşekkür ederim, oğlumuz Atlas’la aşk yaşıyoruz:) İsteyen herkesin evlat sevgisini tatmasını dilerim. Ayrıca, destek mesajlarınız için minnettarım. Güç verdiler. Malum olayın kitabını yazıp perde arkasını anlatmak için Türk/yabancı yayınevleri ile görüşüyorum. Söyleyecek, anlatacak çok şey var!!! Gazetecilik yapmaya doğru bildiğimi anlatmaya devam edeceğim."