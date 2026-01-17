Trump, Erdoğan'ı Gazze için oluşturulacak "Barış Kurulu'na" davet etti

ABD Başkanı Donald Trump, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İsrail'in 2.5 yıldır soykırıma devam ettiği Gazze'de "güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu Barış Kurulu'nda" kurucu üye olarak yer almaya davet etti.

ERDOĞAN'A MEKTUP GÖNDERDİ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabından Gazze Barış Kurulu'na ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Duran, "ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu’nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Barış Kurulu’nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir," ifadelerini kullandı.

Gazze'de yönetişim ve hizmetler alanındaki faaliyetleri desteklemek üzere kurulan Gazze Yürütme Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in 2.5 yıldır soykırıma devam ettiği Gazze için "Barış Kurulu'nun" oluşturulduğunu ve kurula kendisinin başkanlık edeceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, “Barış Kurulu’nun kurulduğunu duyurmak benim için büyük bir onur. Kurul üyeleri yakında açıklanacak ancak şimdiden bunun şimdiye kadar oluşturulmuş en büyük ve en prestijli kurul olduğunu kesinlikle söyleyebilirim” ifadelerini kullanmıştı.

İSİMLER AÇIKLANMIŞTI

Beyaz Saray, Trump'ın başkanlık ettiği Barış Kurulu'nda çeşitli alanlarda görev yapacak üyelerin isimlerini de açıklamıştı.

Kurucu Yürütme Kurulu adı altında duyurulan Barış Kurulu'nda şu isimler yer alıyor:

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Marc Rowan, Ajay Banga ve Robert Gabriel yer aldı.

HAKAN FİDAN, GAZZE YÜRÜTME KURULU'NDA

Açıklamada, Gazze'de yönetişim ve hizmetler alanındaki tüm faaliyetleri kapsamlı şekilde desteklemek üzere "Gazze Yürütme Kurulu" adıyla yeni bir kurul oluşturulduğu ifade edildi.

Kurulda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, BAE Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem Al-Hashimy, deneyimli Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır istihbarat şefi Hassan Rashad, Marc Rowan, Nickolay Mladenov, Yakir Gabay ve Sigrid Kaag yer aldı.

İSRAİL'İN SOYKIRIMI

İsrail, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın düzenlediği saldırının ardından yıllardır Gazze'deki katliamlarını hızlandırmıştı. İsrail güçleri, 2,5 yılda resmî verilere göre Gazze'de en az 70 bin insanı katletti. Okulları, hastaneleri, mülteci kamplarını bombalayan İsrail'in soykırımına en fazla destek veren ülke ise ABD oldu.