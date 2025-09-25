Trump, Erdoğan'ı işaret ederek söyledi: "O, hileli seçimleri herkesten daha iyi bilir"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 138 dakika sürdü. Erdoğan ile Trump, görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, Rahip Brunson'dan Suriye konusuna pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu. Türkiye saati ile görüşme öncesi ve sonrası yaşananlar:

Trump'ın görüşmenin basına açık kısmında ABD Bayrağı'nın yanı sıra F-35 rozeti takması ise dikkat çekti.

21.00 | TRUMP: HARİKA BİR GÖRÜŞMEYDİ

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beyaz Saray'da yaptığı görüşme için, "Harika bir görüşmeydi" dedi.

20.50 | ERDOĞAN BEYAZ SARAY'DAN AYRILDI

Erdoğan, 138 dakika süren görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump, Erdoğan'ı kapıda uğurlarken iki isim ayak üstü sohbet etti. Erdoğan, çıkışta camdan basın mensuplarına el salladı.

18.40 | İKİ DEVLET BAŞKANI KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Erdoğan ile Trump, görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Donald Trump, görüşme öncesi basına verdiği demeçte F-35'lerin, Gazze'nin ve çeşitli konuların konuşulacağını söyledi.

TRUMP: "RAHİP BRUNSON ŞİMDİ ÇOK MUTLU"

ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan'ın "Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi (Rahip Brunson) alamazsınız" dediği ancak daha sonra ABD'ye iadesi sağlanan Rahip Andrew Brunson hakkında açıklama yaparken "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun zamandır arkadaşız. Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor. Kendisini burada ağırlamak bizim için çok büyük bir şeref. İlginç birkaç saat çıkaracağımızı düşünüyorum. Sayın Erdoğan'a saygım çok fazla. Rahip Brunson'ı hatırlayacak olursanız kendisi ben gelmeden önce 35 yıl hapse atılmıştı, durdurulması gereken bir durumdu. Ama ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı aradım ve kendisini serbest bıraktı. Bizim Evanjelik Hıristiyan topluluğumuz için çok önemli bir gelişmeydi. Bunu her zaman hatırlıyorum. 35 yıllık hapisten kurtardı Rahip Brunson'ı kendisi. Rahip Brunson şimdi çok mutlu, çok sağlıklı, çok iyi."

TRUMP, ERDOĞAN'I GÖSTEREREK: "HİLELİ SEÇİMLERİ HERKESTEN İYİ BİLİR"

ABD Başkanı, Erdoğan ile ilişkisi hakkında "Haksız bir şekilde sürgünde olduğum dönemde bile devam etti ki hileli seçim sonucuydu" dedi. Hemen ardından işaret parmağıyla Erdoğan'ı gösteren Trump, "Hileli seçimleri herkesten daha iyi bilir" diye konuştu.

Trump, CNNTürk Muhabiri'nin sorusu üzerine "CNN mi? Burada yalan haber yapıyorlar" ifadesini kullandı.

CAATSA YAPTIRIMLARI KALDIRILACAK MI?

Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılıp kaldırılmayacağı sorulan Donald Trump, "İyi bir toplantı gerçekleştirirsek hemen kaldırabiliriz" dedi.

"Bütün NATO ülkeleri Rus petrolü almayı bırakmasa bile burada neler olacak" sorusuna Trump, "Görüşeceğiz. NATO'nun tamamının Rusya'dan vazgeçmemesi hayal kırıklığı. Bunu göreceğiz. NATO ülkeleri beni hayal kırıklığına uğrattı bu açıdan ancak başka açılardan iyi iş çıkardıklarını da söyleyebilirim" dedi.

Rusya konusunda Erdoğan'dan beklentisi sorulan Trump, "Erdoğan tarafsız olmayı seviyor, ben de severim ancak o bu mevzuya dahil olduğu zaman çok farklı sonuçlar alabilecek biri. Dolayısıyla şu anda yapabileceği tek şey Rusya'dan petrol almamak" dedi.

TRUMP, CNNTÜRK'E "YALAN HABER KANALI" DEDİ

CNNTürk muhabirinin ikinci sorusunda Trump, yine "yalan haber" ifadesini kullandı. Trump, "Bu adamı seviyorum. CNN'den... Yalan haber kanalı. CNNTürk..." dedi.

TRUMP: "ERDOĞAN, SURİYE'DE 2000 YILDIR YAPILMAYA ÇALIŞILANI YAPTI"

Muhabirin "Suriye'nin geleceğinin Erdoğan'ın elinde olduğuna" yönelik sözlerini hatırlatması üzerine Trump, "Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda sorumlu kişi. Suriye'nin başarılı savaşı konusunda sorumlu kişi Erdoğan. Eski liderinden kurtaran da oydu. Sorumluluğun çok büyük kısmı onun. 2000 yıldır yapılmaya çalışılan şeyi yaptı. Gerçekten burada hakkının verilmesi lazım. Evet, hakkını ara diyorum. 2000 yıldır Suriye işgal edilmeye çalışılıyor ve o Suriye'yi kurtardı" dedi.

ERDOĞAN: BİRLİKTE VE EL ELE BÖLGEDEKİ SIKINTILARIN AŞILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Erdoğan, "Gerek Sayın Trump'ın birinci döneminde gerekse ikinci dönemde Türkiye Amerika ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan ise "Birlikte ve el ele bölgedeki sıkıntıların aşılacağını düşünüyorum" dedi.

Trump, NATO ülkelerinin tümünün Rusya'yla ilişkilerini gözden geçirmesi gerektiğini ifade ederken "Bazı ülkeler hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Ardından liderler baş başa görüşmeler için Oval Ofis'e geçti.