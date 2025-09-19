Trump: "Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlayacağım"
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, "Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağım" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, 25 Eylül'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı.
Trump yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:
"25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum.
Cumhurbaşkanı ile, Boeing uçaklarının büyük ölçekli satışı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dâhil olmak üzere birçok Ticaret ve Askerî anlaşma üzerinde çalışıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkim olmuştur. "