AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, "Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağım" dedi.

  • 19.09.2025 21:15
  • Giriş: 19.09.2025 21:15
  • Güncelleme: 19.09.2025 21:20
Trump: "Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlayacağım"

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Eylül'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı.

Trump yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"25 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum.

Cumhurbaşkanı ile, Boeing uçaklarının büyük ölçekli satışı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dâhil olmak üzere birçok Ticaret ve Askerî anlaşma üzerinde çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkim olmuştur. "

