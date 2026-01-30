Trump, Fed başkanlığı için adayını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Fed başkanlığına eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh’ı aday gösterdi.

Trump, eşi Melania Trump adına çekilen "Melania" adlı filmin Kennedy Center'da düzenlenen gala gösteriminde bugün yeni Fed başkanı adayını açıklayacağını söylemişti.

Trump'ın aday gösterdiği Warsh, parasal genişlemeye karşı duruşuyla biliniyor.

Kevin M. Warsh, Bush döneminde, 24 Şubat 2006 tarihinde ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyeliğine başlamış ve 31 Mart 2011 tarihinde görevinden ayrılmıştı.

Görev süresi boyunca Warsh, Fed’in G-20 nezdindeki temsilcisi olarak görev yaptı ve Asya’daki gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerle ilişkilerde özel temsilci rolünü üstlendi.

Warsh, Stanford Üniversitesi Hoover Enstitüsü’nde “seçkin misafir” araştırmacı görev yapıyor ve aynı üniversitenin İşletme Fakültesi’nde ders veriyor. Ayrıca çeşitli şirketlere danışmanlık yapan Warsh, United Parcel Service (UPS) yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor.

Mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresi mayıs ayında sona eriyor.