Trump: Fordo tamamen yok edildi

Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO Zirvesi'nde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran-İsrail gerilimi ve Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi.

Trump, İran'dan yapılan uranyumun taşındığı açıklamasıyla ilgili, "O kadar sert ve hızlı vurduğumuzu düşünüyoruz ki dışarı taşıyamadılar" dedi.

Trump, "Son derece hassas bir saldırı ile nükleer geliştirme tesislerini hedef aldık, çok başarılıydı. İran’ın nükleer tesisleri büyük bir yıkıma uğradı. Dünyada hiç kimse bu muazzam saldırıyı gerçekleştiremezdi" dedi.

İran'ın misillemesini değerlendiren Trump, "Bize önceden haber verdiler. Saat 01.00 uygun mu dediler. Üst model 14 füze gönderildi, hepsi bizim ekipmanlarımız tarafımızdan düşürüldü. Bir mermi ile bir mermiyi düşürmek gibi. Çok da şaşırmadılar" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, "iki tarafı da tanıyorum ikisi de yorgunlar. Vahşice savaştılar. Artık evlerine dönmekten mutlu olacaklar. Yeniden başlayabilirler. Önemli bir işaret. Bildiğiniz gibi. İran az da olsa ateşkesi ihlal etti. İsrail’in 52 uçağı havadaydı. ‘Geri döndürmeniz lazım’ dedim. Hiçbir şey yapmadan geri döndürdüler. Savaşın nükleer tesisleri bombaladığımızda bittiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Trump, "12 gün süren savaşı sona erdirdik, tarihi zafer" ifadelerini kullandı.