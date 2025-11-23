Trump freni G20’yi durduramadı

Dış Haberler Servisi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin “beyazlara yönelik ırkçılık” gerekçesiyle boykot ettiği Güney Afrika’daki düzenlenen G20 Zirvesi başladı. Küresel Güney ülkelerinin sorunlarına odaklanan zirvede liderler, ABD’nin itirazlarına rağmen iklim krizi, ırkçılık, eşitsizlik üzerine bir bildiri imzaladı.

Johannesburg’da zirvenin açılış konuşmasını yapan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, katılımcıların büyük bölümünün ortak sonuç bildirisinin yayımlanmasından yana olduğunu söyledi. Zirve bildirisinin kabulünün, dünyaya çok kutupluluğun işe yarayabileceği ve yaradığı yönünde önemli mesaj göndereceğine dikkati çeken Ramaphosa, “G20 liderleri olarak hiçbir kişiyi, hiçbir toplumu ve hiçbir ülkeyi geride bırakmayacağımıza dair ciddi sözümüzü sıkı sıkıya tutacağımızı dünyaya duyuruyoruz” dedi.

BİLDİRİDE İKLİM VE KÜRESEL GÜNEY VURGUSU

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Magwenya ise bildiri taslağının Afrika açısından hayati konulara değinen bölümlere sahip olduğunu söyledi.

WASHINGTON’IN ORTAK BİLDİRİYE İTİRAZI VAR

Magwenya, “Ayrıca iklim direnci, iklim adaleti, borç sürdürülebilirliği, kritik minerallerimizden nasıl değer üretileceği gibi konular var. Bu nedenle Afrika’nın kalkınması, küresel kalkınma gündeminin tam merkezine yerleştirildi ve bu da G20 açısından heyecan ve gurur duyulacak bir şey” diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Güney Afrika’daki beyaz azınlığa yönelik “ırk temelli ayrımcılık” iddialarını gerekçe göstererek zirveye katılmıyor. Washington yönetiminin uyguladığı boykot kapsamında Güney Afrika’daki zirvede ABD’nin temsilcisi bulunmuyor.

İklim krizinin “insan faaliyetleri kaynaklı” olmadığını savunan Trump yönetimi, özellikle zirvenin sonuç bildirisinde “iklim değişikliği” ve “yenilenebilir enerji” ifadelerinin yer almasını istemiyor. Trump ayrıca Güney Afrika’nın gelişmekte olan Küresel Güney ülkeleriyle dayanışmayı güçlendirme, gelişmekte olan ülkelerin doğal afetlere uyum sağlamasına destek verme, temiz enerjiye geçişi finanse etme ve ağır borç yüklerini azaltma hedeflerini reddetti.

AFRİKA BİRLİĞİ İLK KEZ ÜYE OLARAK KATILDI

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde “Dayanışma, Eşitlik ve Sürdürülebilirlik” temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, Afrika kıtasındaki ilk zirve olma özelliğini de taşıyor. Dünyanın en büyük 19 ekonomisinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) liderlerini bir araya getiren zirveye ayrıca 1,3 milyar nüfusu temsil eden Afrika Birliği (AfB) ilk kez üye olarak katıldı. Zirvede AfB’yi Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf temsil ediyor.