Trump: Gazze'de silahlı güç hızlıca göreve başlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkesin ardından Gazze'de güvenliği sağlamak için kurulacak Uluslararası İstikrar Gücü'nün "oldukça hızlı şekilde" bölgede konuşlanacağını söyledi.

ABD Başkanı, Gazze'de güvenliği sağlayacak istikrar gücünün ne zaman devreye gireceğine yönelik soru üzerine "Oldukça hızlı." dedi.

Bununla ilgili net zamanı şu an dillendirmek istemediğini söyleyen Trump, "Şu anda liderleri seçiyorlar. Orta Doğu'da barış olabilir. Bu, daha önce hiç olmayan gerçek bir barış. 3 bin yıldır hiç olmadı" ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, Gazze'deki ateşkesin "büyük bir başarı" olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "sonsuza dek sürmesi" temennisini dile getirdi.

HAMAS ESİR CENAZELERİNİ DERHAL TESLİM ETMELİ

Başkan Donald Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda ise Hamas'ın, aralarında iki ABD'linin de bulunduğu esir cenazelerini, "hızla iade etmeye başlaması gerektiğini" belirtti.

Trump, bu sayede Orta Doğu'da "çok büyük ve kalıcı" barışın yüksek bir ihtimal olduğunu vurgulayarak, Hamas'ın esir cenazelerini iade etmemesi durumunda üçüncü ülkelerin "harekete geçeceğini" ifade etti.

Hamas'ın tünellerinde bulunan bazı esir cenazelerine ulaşmanın "zor" olduğunu kabul eden Trump, "Belki de silahsızlandırılmalarıyla ilgilidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ateşkes sürecinde, "her iki tarafın da adil muamele göreceğine" dair verdiği sözü hatırlatan ABD Başkanı, bunun ancak tarafların "yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçerli olacağına" dikkati çekti.

Trump, paylaşımının sonunda, "Bakalım önümüzdeki 48 saat içinde neler yapacaklar. Bunu yakından takip ediyorum." ifadelerini kullandı.