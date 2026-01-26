Trump: Gazze'deki son rehinenin cesedini kurtardık

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki son esirin cesedinin bulunarak İsrail'e götürüldüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki tüm sağ ve ölü esirlerin tamamının "geri alındığını" belirtti.

Trump, açıklamasında, "Gazze'deki son rehinenin cesedini kurtardık. Böylece, hayatta olan 20 rehinenin tamamını ve ölenlerin tamamını geri almış olduk! Harika bir iş. Çoğu kişi bunun imkansız olduğunu düşünüyordu" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada, Gazze'de bulunan son esir olan Ran Gvili adlı askerin cesedini bulduğunu ve geri aldığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah Sınır Kapısı’nın açılması için Gvili'nin cesedinin bulunmasını şart koşmuş, sınır kapısının ancak ondan sonra açılabileceğini belirtmişti.