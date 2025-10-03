Trump: Gazze'den fazlasına ulaşacağız

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde barışı sağlayacağını ve ardından Rusya-Ukrayna savaşını bitireceğini iddia ederek, "Gazze'den fazlasına ulaşacağız. Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız" dedi.

Trump, "One America News Network" kanalına verdiği demeçte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İkinci kez başkanlık görevine geldiğinden bu yana "7 savaş bitirdiğini" yineleyen Trump, yakında bu sayının 8'e çıkacağını söyledi.

Trump, "Orta Doğu yaklaşık 3 bin yılın ardından çözüme kavuşacak gibi görünüyor. Gazze'den fazlasına ulaşacağız. Gazze'ye ek olarak genel barışa da ulaşacağız ve bu muhteşem bir başarı olacak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da devam eden savaşı bitirmenin başta kolay olacağını sandığını ancak zorlandığını belirten Trump, Gazze'nin ardından "Rusya ile ilgileneceklerini" dile getirdi.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Beyaz Saray, Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.