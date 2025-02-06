Trump: Gazze, İsrail tarafından ABD'ye devredilecek

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in binlerce Filistinliyi katlettiği Gazze'ye yönelik işgal planı hakkında yeni açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Gazze Şeridi’nin çatışmaların sona ermesinin ardından İsrail tarafından ABD’ye devredileceğini söyledi.

Trump, "Chuck Schumer gibi Filistinliler, bölgede yeni ve modern evlere sahip, çok daha güvenli ve güzel yerleşim alanlarına yerleştirilecek. Gerçekten mutlu, güvende ve özgür olma şansları olacak" iddiasında bulundu.

ABD Başkanı Trump, şunları söyledi: "ABD, dünyanın dört bir yanından harika ekiplerle çalışarak, dünyada türünün en büyük ve en muhteşem gelişmelerinden biri olacak inşa çalışmalarına yavaş ve dikkatli bir şekilde başlayacak. ABD askerlerine ihtiyaç duyulmayacak. Bölge için istikrar hakim olacak."

TRUMP'IN GAZZE'Yİ İŞGAL PLANI

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunan Trump, bölgenin Filistinlileri topraklarından çıkarttıktan sonra yeniden inşa edilmesini savunmuştu.

Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralması ve bölgenin dünyanın farklı yerlerinden insanların yaşadığı "uluslararası" bir yer olmasını hayal ettiğini söylemişti.