Trump: "Gazze’de ateşkesin gelecek hafta sağlanmasını umuyoruz"



ABD Başkanı Donald Trump, Trump, Florida’daki göçmen gözaltı merkezini ziyaret etmek üzere Beyaz Saray’dan ayrıldığı sırada gazetecilere konuştu.

Donald Trump, 7 Temmuz Pazartesi günü Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapacağı görüşmede Gazze ve İran’daki durumu ele alacaklarını söyledi. Trump, İsrail ile Hamas arasında gelecek hafta ateşkes sağlanması konusunda umutlu olduğunu belirtti. Trump, "Bunun (ateşkesin) gerçekleşmesini umuyoruz. Önümüzdeki hafta içinde gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. (Gazze’deki) Rehineleri kurtarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.