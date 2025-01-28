Trump, Gazzelilere yönelik 'etnik temizlik' söylemini tekrarladı

ABD Başkanı Donald Trump, Miami'den Washington'a dönüşünde uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Gazzelilerin komşu ülkelere gönderilmesi yönünde daha önceki açıklamasının sorulması üzerine, bu konudaki fikrinin değişmediğini kaydederek, "Onların kargaşa ve şiddet olmadan yaşayabilecekleri bir bölgede yaşamalarını istiyorum" değerlendirmesini yaptı.

"Gazze Şeridi'ne baktığınız zaman uzun yıllardır oranın cehennem gibi olduğunu görürsünüz." diyen Trump, söz konusu bölgede uzun zamandır şiddetin hakim olduğunu kaydetti.

Trump, Orta Doğu'ya barışın geldiğini görmek istediğini belirterek, "Bence insanların çok daha güvenli ve daha rahat bölgelerde yaşamasını sağlayabilirsiniz" yorumunu yaptı.