Trump, geçmişte Putin ile yaptığı konuşmayı anlattı

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 5 Kasım'daki seçimlerde başkan adayı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçmişte yaptığı konuşmada "Eğer Ukrayna'nın peşine düşersen sizi çok sert vuracağım, inanamayacaksın. Moskova'nın tam ortasından sizi vuracağım." dediğini aktardı.

Trump, Wall Street Journal gazetesine verdiği mülakatta, Putin'in "kendisinin ne kadar deli olduğunu bildiğini" ifade ederek, Putin'in değişik bir karakteri olduğunu söyledi. Putin'i iyi tanıdığını belirten Trump, şunları kaydetti:

"Ona dedim ki: 'Vladimir, eğer Ukrayna'nın peşine düşersen sizi çok sert vuracağım, inanamayacaksın. Moskova'nın tam ortasından sizi vuracağım. Biz dostuz, yapmak istemiyorum fakat başka çarem yok.' Putin, 'Yok artık.' dedi, ben de 'Var artık. Kubbeleri kafanın üstünden uçuracağım.' dedim. Biliyorsunuz o kubbelerin altında yaşıyor."