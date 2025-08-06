Trump, gelecek hafta Putin ile görüşebileceğini açıkladı

ABD, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların yürürlüğe gireceğini duyururken, Donald Trump önümüzdeki hafta Putin ve Zelenski ile görüşebileceğini açıkladı. Trump, Rusya ile özel temsilcisi arasında yapılan görüşmeyi "verimli" olarak nitelendirdi.

ABD'nin Başkanı Donald Trump, önümüzdeki hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeye açık olduğunu duyurdu.

Beyaz Saray, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların Cuma günü yürürlüğe gireceğini belirtirken, Başkan Donald Trump, ABD özel temsilcisi Steve Witkoff ile Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da gerçekleşen ev 3 saat süren görüşmeyi "son derece verimli" olarak övdü ve Rus liderle önümüzdeki hafta en erken bir tarihte görüşmeye açık olduğunu söyledi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çarşamba günkü toplantıda "büyük ilerleme kaydedildiğini" belirterek, ABD'nin bazı Avrupa müttefiklerini bilgilendirdiğini söyledi.

Öte yandan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Rus tarafının Trump ile görüşme arzusunu dile getirdiğini ve Trump’ın bu savaşı sona erdirmek istediğini vurguladı.