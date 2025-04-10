Trump: Gerekirse İran'a askeri müdahalede bulunuruz, İsrail de buna liderlik eder

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da bir dizi başkanlık kararnamesine imza attığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran ile nükleer görüşmelerde anlaşma sağlanamaması halinde bunun İran için çok tehlikeli olacağı yönündeki açıklaması sorulan Trump, bununla askeri operasyon mu kastettiğine ilişkin bir soruya "Eğer gerekirse, kesinlikle" şeklinde cevap verdi.

"İran, nükleer silah sahibi olamaz" şeklindeki açıklamasını sık sık tekrarlayan Trump, "Eğer durum askeri müdahaleyi gerektirirse, bunu yapacağız. Tabii, İsrail de çok aktif bir şekilde bu işin içinde olur, bunun liderliğini üstlenir. Ama kimse bize liderlik etmez, biz ne yapmak istiyorsak onu yaparız" dedi.