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Trump: Gerekirse İsrail'i savunacağız

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Gerekirse İsrail'i savunacağız" dedi. "İran nükleer bomba sahibi olamaz" diyen Trump, müzakere masasına geri dönmeyi umduklarını söyledi.

Dünya
  • 13.06.2025 08:05
  • Giriş: 13.06.2025 08:05
  • Güncelleme: 13.06.2025 08:09
Kaynak: AA
Trump: Gerekirse İsrail'i savunacağız
Fotoğraf: Depophotos

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamada, İran ile nükleer müzakere sürecini devam ettirmeyi umduklarını belirterek, "Gerekirse İsrail'i savunacağız" dedi.

Trump, Fox News kanalının sunucularından Bret Baier'e telefonda açıklama yaptı.

Başkan Trump, "İran nükleer bomba sahibi olamaz ve müzakere masasına geri dönmeyi umuyoruz. Göreceğiz. Liderlik kadrosunda geri dönmeyecek (ölen) birkaç kişi var" ifadelerini kullandı.

İsrail'in İran'a düzenlendiği saldırılara Tahran'ın yanıtını beklediğini kaydeden Trump, "Gerekirse İsrail'i savunacağız" açıklamasında bulundu.

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