Trump: Golan Tepeleri'ni İsrail'e verdim

Beyaz Saray'da düzenlenen Yahudi bayramı Hanuka etkinliğinde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye devletine ait Golan Tepeleri'ni İsrail'e devrettiğini açıkladı.

Trump konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Golan Tepeleri'ne dair pek çok kişiden pek çok şey duydum. Esasını David Friedman'a sordum. 'David, bana Golan Tepeleri'ni beş dakika veya daha kısa süre içinde anlat' dedim. İki dakika sonra, 'Anlıyorum. Buraya birçok başka nedenden ötürü fazlasıyla ihtiyacınız var. Burası size lazım. Savunma için burası size gerek' dedim.”

“Yeteri kadarını öğrendim ve Golan Tepeleri'ni İsrail'e devrettim. Kimse bunun mümkün olabileceğini zannetmiyordu. 70 yıldır buna çalışıyorlardı. Ben de onlara 'İyi şanslar' dedim.”

Trump daha sonraki süreçte, bölgenin değerini ("trilyonlarca dolar") fark etmesinin ardından belki de "karşılığında bir şey istemesi" gerektiğini anladığı şeklinde bir şaka yaptı.