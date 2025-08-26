Trump görevden aldığını açıklamıştı: Fed yöneticisi Cook'tan "ayrılmayacağım" açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden aldığını duyurdu.

Fed’in 111 yıllık tarihinde bir ilk olan kararın, dolara duyulan güveni sarsarak piyasaları etkilemesinden endişe duyuluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından paylaştığı mektupta, görevden aldığını duyurduğu Cook’u ''aldatıcı ve suç niteliğinde olabilecek mortgage anlaşmaları yapmakla'' suçladı.

COOK'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı’nın kendisini görevden alma yetkisi olmadığını belirten Cook, ''İstifa etmeyeceğim. 2022’den bu yana yaptığım gibi Amerikan ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğim'' dedi.

Fed’den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kararın yedi üyeli kurulun 111 yıllık tarihinde bir ilk olduğu ABD medyasında vurgulanıyor. ABD Başkanı’nıın bu adımı hukuki tartışmalara da yol açtı.

Trump, geçen hafta Cook’un istifasını istemişti. Trump’ın bu çağrısı, Trump’a yakın isimlerden Konut Finansmanı düzenleyicisi Bill Pulte’nin ABD Adalet Balanı Pam Bondi’ye yazdığı ve mortgage dolandırıcılığı iddialarını içeren mektubun ardından geldi. Pulte, mektubun ardından Adalet Bakanlığı’na soruşturma açma çağrısı yaptı. Ancak şu ana kadar soruşturma başlatıldığına ilişkin kamuoyuyla paylaşılan bir bilgi bulunmuyor.

Trump, Cook’un iki hafta arayla ABD’nin Michigan ve Georgia eyaletlerinde farklı mülkler için ''birincil/asıl ikametgah'' taahhüdü verdiğini öne sürdü. Asıl ikametgah olarak gösterilen yerler için çekilen kredilerde faiz oranı daha düşük oluyor.

Cook, iddiaların Fed'deki göreve başlamasından önceki bir mortgage başvurusuyla ilgili olduğunu söyledi.

Lisa Cook, 2022’de göreve getirildiğinde Fed’in yönetim kurulundaki ilk Afrikalı Amerikan kadın olmuştu. Cook’un görevden alınması, küresel piyasalarda dalgalanma yarattı. Asya’da dolar, başlıca para birimleri karşısında değer kaybetti. Yatırımcılar, yerine atanacak ismin faiz indirimi yönünde daha sert baskı yapacağı beklentisine girdi.

Donald Trump, son dönemde Fed Başkanı Jerome Powell üzerinde de faiz indirme baskısını artırırken, Powell’ı da görevden alabileceğini defalarca dile getirdi.