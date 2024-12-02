Trump: "Görevi üstlendiğim tarihe kadar rehineler serbest bırakılmazsa Ortadoğu'da cehennem yaşanacak"

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’ndeki esirler hakkında yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı olarak görevi üstleneceğim 20 Ocak 2025 tarihinden önce rehinelerin serbest bırakılmaması halinde, Ortadoğu'da ve insanlığa karşı bu zulmü işleyen sorumlular için ciddi sonuçlar olacak” dedi.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları’nın Gazze’de rehine olarak tutulan İsrail kökenli ABD vatandaşı Edan Alexander'ın videosunu yayınlaması sonrası Gazze'deki rehinelerin durumuna ilişkin Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump, ABD başkanlık görevine başlayacağı 20 Ocak 2025 tarihini işaret ederek rehinelerin serbest bırakılmasını istedi. Rehinelerin bırakılmaması durumunda ise "Ortadoğu'da ve bu insanlık dışı vahşeti işleyen sorumlular için tam bir cehennem yaşanacak" ifadelerini kullandı.

Trump Truthsocial hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Herkes, Ortadoğu'da rehin tutulan insanların, çok vahşice, insanlık dışı bir şekilde ve tüm dünyanın iradesine karşı tutulduğundan bahsediyor, ama sadece konuşuyorlar, hiçbir eylem yok! Rehineler, 20 Ocak 2025'ten önce, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak gururla göreve başladığım tarihten önce serbest bırakılmazsa, Ortadoğu'da ve bu insanlık dışı vahşeti işleyen sorumlular için tam bir cehennem yaşanacak! Bu zulümlerin sorumluları, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun ve köklü tarihinde kimsenin görmediği kadar sert bir şekilde vurulacak. Rehineleri şimdi serbest bırakın."

Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir bulunduğu tahmin ediliyor. Hamas tarafından bugün yapılan açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 33 esirin hayatını kaybettiği duyuruldu. Hamas, esirlerin serbest bırakılması için İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamıyla çekilmesini ve savaşın sona ermesini talep ediyor.

Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları sonucu çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 44 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.