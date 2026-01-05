Trump: "Grönland'a ihtiyacımız var"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yı kaçırarak alıkoyan ABD’de Başkan Donald Trump, Latin Amerika ülkelerine yönelik tehdit mesajlarını bu kez Grönland’a yöneltti.

Trump, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump, tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Grönland'ın "çok stratejik" bir yer olduğunu ve şu anda Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia etti.

Grönland'a karşı olası bir ABD müdahalesine ilişkin görüşü sorulan Trump, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var ve Danimarka bunu başaramayacak" dedi.

Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" savundu.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

DANİMARKA BAŞBAKANI’NDAN TEPKİ

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen Donald Trump’a tepki gösterdi.

Frederiksen, “Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland'ı ele geçirmesi gerektiğinden bahsetmenin hiçbir mantığı yok. ABD'nin Danimarka krallığına bağlı üç ülkeden hiçbirini ilhak etme hakkı yok” dedi.

KATİE MİLLER’IN PAYLAŞIMI

ABD ile Danimarka arasındaki Grönland tartışması uzun bir süredir sürüyor.

Donald Trump da göreve geldiği günden bu yana Grönland konusundaki açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

ABD ile Danimarka arasındaki son tartışma ise Trump'ın danışmanlarından Stephen Miller'ın eşi Katie Miller'ın, Grönland haritasını Amerikan bayrağının renkleriyle “Yakında” yazısı eşliğinde Twitter'da paylaşmasının ardından yeniden başladı.