Trump gümrük tarifelerini duyurdu: AB'ye de yüzde 20 gümrük vergisi uygulayacak

ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir beklenen geniş kapsamlı yeni gümrük tarifelerini duyurdu.

Trump, Avrupa Birliği'ne yüzde 20 gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. Trump, "Avrupa Birliği'nin dost olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bizi soyuyorlar, bunu görmek çok üzücü" dedi.

ABD'ye gelen hemen hemen tüm mallara en az yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını belirten Trump, dış ülkelerde üretilen otomobillere ise yüzde 25 vergi getirildiğini kaydetti.

"ABD artık tek taraflı ekonomik teslimiyet politikasına devam edemez. Kendi halkımıza bakmak zorundayız" diyen Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Yakında bu vergilerden muafiyet istemek için arayacak olan tüm yabancı cumhurbaşkanlarına, başbakanlara, krallara, kraliçelere, büyükelçilere ve diğer herkese diyorum ki, kendi vergilerinizi sonlandırın, bariyerlerinizi kaldırın, para birimlerinizi manipüle etmeyin" dedi.