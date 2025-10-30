Trump, Güney Kore’de: Anlaşma ve protestolar

Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turunun son ayağı olan Güney Kore’de Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile bir araya geldi. Lee ile görüşmelerinin “kararlı” geçtiğini belirten Trump, Güney Kore ile imzalanacak ticaret anlaşmasını “neredeyse kesinleştirdiklerini” ifade etti.

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi kapsamında Trump, Seul ve Gyeongju kentlerinde protesto edildi. Trump, bugün Busan kentinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek.