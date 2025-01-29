Trump, hakkındaki "sus payı" davası kararı için temyize başvurdu

ABD'deki seçkin avukatlık ofisi Sullivan & Cromwell, Trump'ın davada hakkında verilen şartsız tahliye kararına itiraz dilekçesini New York'taki Birinci Daire Temyiz Mahkemesine sundu.

5 Kişilik yeni avukat ekibinin lideri Robert Giuffra temyiz dilekçesinde, "Başkan Donald Trump'ın itirazı hukukun üstünlüğü, New York'un küresel bir iş, finans ve hukuk merkezi olarak itibarı ve başkanlık ve tüm kamu görevlileri için önemlidir." ifadesi kullanıldı.

Giuffra, Manhattan Bölge Savcılığı'nın Başkan Trump'ı hedef almak için ceza hukukunu kötüye kullandığını ve bunun tehlikeli bir emsal oluşturduğunu savunarak, "Davanın itiraz üzerine reddedilmesini dört gözle bekliyoruz." diye yazdı.

Birinci Daire Temyiz Mahkemesi, daha önce Trump'ın sus payı yargılaması öncesi çeşitli itirazlarını reddetmişti.

Öte yandan Trump Beyaz Saray'dayken, yapılan bu itirazın temyizde nasıl bir süreç izleyebileceği de tartışılıyor. Hukuk uzmanları, görevdeki bir başkanın cezai kovuşturmadan korunduğu için sürecin nasıl devam edebileceği konusunda emin değil.

- Trump'ın "sus payı" davası

Donald Trump, Manhattan Bölge Savcılığınca 18 Mart 2023'te yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016'daki seçimler sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında suçlanmıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump, 15 Nisan 2024'te New York'ta yargılanmaya başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı"nın bulunduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla Trump'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

Bunun üzerine New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, 18 Eylül 2024'te cezasının açıklanması beklenen Trump'ın "sus payı" davasının 5 Kasım 2024 ABD Başkanlık Seçimleri sonrasına ertelendiğini duyurmuştu.

Merchan, 10 Ocak'ta Trump hakkındaki "sus payı" davasıyla ilgili yapılan son duruşmada ise şartsız tahliye kararı vermişti.

Şartsız tahliye, Trump'ın suçunun sabit kalacağı ancak hapse atılmayacağı, para cezasına çarptırılmayacağı veya denetimli serbestlik durumuyla karşı karşıya kalmayacağı anlamına geliyor.

Bu kararla Trump, ABD tarihinde mahkemece suçlu bulunarak göreve başlayan ilk başkan olarak kayıtlara geçmişti.