Trump: Hamaney çok ama çok endişelenmeli

Trump, NBC muhabirinin "Hamaney endişelenmeli mi?" sorusuna, "Bence çok ama çok endişeli olmalı" yanıtını verdi.

Dünya
  • 04.02.2026 22:39
  • Giriş: 04.02.2026 22:39
  • Güncelleme: 04.02.2026 22:49
Kaynak: Haber Merkezi
FOTOĞRAF: AA

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Hamaney'in "çok endişelenmesi" gerektiğini söyledi.

NBC'ye demeç veren Trump, muhabirin "Hamaney endişelenmeli mi?" sorusuna, "Bence çok ama çok endişeli olmalı" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

İran, Türkiye'de yapılması planlanan görüşmenin yerinin değiştirilerek Umman'da yapılmasını talep etmiş ABD ise teklifi reddetmişti. Axios'un aktardığına göre; üst düzey bir ABD’li yetkili, “Onlara ‘ya bu ya hiç’ dedik, onlar da ‘peki, o zaman hiç’ dediler” ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişme müzakere masasının dağıldığı şeklinde yorumlanmıştı. Dün ise ABD, Umman Denizi'nde İran'a ait bir İHA'yı düşürmüştü.

