Trump: Hamaney'in nerede saklandığını biliyoruz, kolay hedef ama onu öldürmeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan 'ilan edilmemiş savaş'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Artık İran'ın semalarında tam ve mutlak kontrole sahibiz" dedi.

Truth Social'dan açıklama yapan ABD Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Artık İran'ın semalarında tam ve mutlak kontrole sahibiz. İran'ın iyi gökyüzü izleyicileri ve diğer savunma ekipmanları vardı ve bunlardan bol miktarda vardı, ancak bunlar Amerikan yapımı, tasarlanmış ve üretilmiş "şeylerle" kıyaslanamaz. Bunu iyi eski ABD'den daha iyi yapan kimse yok."

HAMANEY'E SUİKAST SİNYALİ

Trump bir kez daha paylaşım yaparak Ali Hamaney'in yerini bildiklerini ancak şimdilik "onu öldürmeyeceklerini" söyledi. Trump, "Sözde 'Yüce Lider'in tam olarak nerede saklandığını biliyoruz. Kolay bir hedef ama orada güvende - Onu ortadan kaldırmayacağız (öldürmeyeceğiz!), en azından şimdilik. Ama füzelerin sivillere veya Amerikan askerlerine atılmasını istemiyoruz. Sabrımız tükeniyor. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!" dedi.