Trump: Hamas bu anlaşmaya uymak zorunda, yoksa İsrail gerekeni yapar

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planına ilişkin, "Hamas bu anlaşmaya uymak zorunda. Bütün İslam ülkeleri bu anlaşmaya tamam dedi" diye konuştu.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada da "Bu plan Gazze'den de büyük. Gazze planın bir parçası. Hamas'a planı kabul etmesi için 3-4 gün veriyorum. Yoksa İsrail gerekeni yapar" demişti.

Trump, Quantico Deniz Piyade Üssü'nde üst düzey askeri liderlerle buluştu. Buradaki konuşmasında dünyada devam eden savaşları durdurduğunu söyleyen Trump, karşılaştığı en zorlu liderin ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu belirtti.

Çin ve Rusya'nın kendi silahlarını geliştirdiklerini söyleyen Trump, büyük/ölümcül bir ordu kuracaklarını söyledi. Trump, "Nükleer denizaltılarımız var, umarım bunları kullanmayız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, dün (29 Eylül) İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile düzenlediği basın toplantısında 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıklanmıştı.

20 maddelik Gazze planını açıklayan Trump, planın taraflarca kabul edilmesi halinde savaşın derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını açıklamıştı.

Katar ve Mısır ise, Trump'ın Gazze planını Hamas'a iletmişti.