Trump: Hamas gerekeni yapmazsa İsrail, Gazze'ye geri döner

ABD Başkanı Donald Trump, "Hamas gerekeni yapmazsa askeri operasyon yeniden başlar" dedi.

Hamas'ın ateşkes anlaşmasındaki kendi payına düşeni yerine getirmemesi halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de askeri harekatı yeniden başlatmasına izin vermeyi değerlendireceğini söyledi ve CNN'e yaptığı açıklamada, "İsrail güçlerinin ben söyler söylemez sokaklara dönebileceğini" ifade etti.

Aljazeera'nın aktardığına göreyse, Trump'ın "Hamas anlaşmayı yerine getirmezse İsrail tek sözümle Gazze sokaklarına geri döner" açıklamasının ardından Hamas, bulunabilinen tüm cenazeleri teslim ettiğini ancak kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için ekipman gerektiğini kaydetti.

HAMAS: TÜM CANLI REHİNELERİ VE CENAZELERİ TESLİM ETTİK

Hamas, ateşkes ve esir takası kapsamında tüm şartlara bağlılığını bir kez daha ifade etti. Yapılan açıklamada, "Şu ana kadar tüm canlı rehineleri ve bulabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için özel ekipman gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.