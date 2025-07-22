Trump, Harvard davasına bakan yargıcı beğenmedi: Obama tarafından atanmıştı, tam bir felaket

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi'nin fonunun kesilmesine itirazı üzerine açılan davaya bakan yargıç Allison Burroughs'un "tam bir felaket" olarak nitelendirdi.

Trump, davaya bakan yargıcın eski ABD Başkanı Barrack Obama tarafından atandığı belirterek kendi aleyhine karar çıkması halinde temyize gideceğini belirtti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Harvard davası Massachusetts'te (eski ABD Başkanı Barack) Obama tarafından atanmış bir yargıç önünde görüldü. Henüz kararını duymadan bile söylediğim gibi, o tam bir felaket" ifadesini kullanan Trump, Bölge Yargıcı Allison Burroughs'un çeşitli Harvard davalarını "sistematik şekilde devraldığını" ve bu durumun ABD halkı için "otomatik bir kayıp" anlamına geldiğini kaydetti.

Trump, paylaşımında, Harvard'ın bankada büyük bir kısmı ABD yönetiminden gelen 52 milyar dolarlık fonu olduğunu ancak buna rağmen Yahudi, Hristiyan ve Amerika karşıtı davrandığını öne sürerek, "Bu adaletsiz duruma daha fazla izin vermeyeceğiz. Bu Trump düşmanı hakim bu davaları nasıl aldı? Aleyhimize karar verirse derhal itiraz edeceğiz ve kazanacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Harvad yönetiminin, fonlarının kesilmesine itirazı üzerine açılan davanın dün Boston'da görülen duruşmasında Burroughs, Trump yönetiminin avukatlarından Harvard'daki fon kesintilerinin gerekçelerini açıklamalarını istemişti.

HARVARD ÜNİVERSİTESİ'NİN MİLYARLARCA DOLARLIK FONU KESİLMİŞTİ

Yönetimin avukatlarına, "Konuşma özgürlüğünün, kanuna aykırı şekilde bastırılmasına dayalı bir sözleşme eylemini haklı çıkarabileceğinizi sanmıyorum. Bunda nerede hata var?" diye soran Burroughs, bunun anayasa hukuku açısından sonuçlarının "sarsıcı" olacağını söylemişti.

Duruşma sonunda kararını açıklamayan yargıç Burroughs'un daha sonra yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.

Trump yönetimindeki hükümet, kampüslerinde Filistin'e destek gösterilerine karşı yeterince harekete geçmediği ve antisemitik davranışlara müsaade ettiği gerekçesiyle Harvard Üniversitesi'nin milyarlarca dolarlık fonunu kesmişti.