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Trump, Husileri yeniden 'yabancı terör örgütleri' listesine ekledi

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetiminin 'yabancı terör örgütleri' listesinden çıkardığı, Yemen'deki Husileri yeniden listeye ekledi.

Dünya
  • 23.01.2025 09:41
  • Giriş: 23.01.2025 09:41
  • Güncelleme: 23.01.2025 09:45
Kaynak: DHA
Trump, Husileri yeniden 'yabancı terör örgütleri' listesine ekledi
Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetiminin 'yabancı terör örgütleri' listesinden çıkardığı Yemen'deki Husiler olarak bilinen 'Ensarallah' örgütünü yeniden bu listeye ekledi.

Trump, başkanlık kararnamesiyle Husileri yeniden "terör örgütleri" listesine dahil ettiğini belirterek, 2021'de görev süresinin son günlerinde Husileri bu listeye eklediğini ancak Biden yönetiminin göreve geldikten birkaç ay sonra Husileri listeden çıkardığını kaydetti.

Trump, İran'ın bölgede 'terör aktivitelerini' yayma çabasında olduğunu savunarak, Husiler'in özellikle Kızıldeniz'deki gemilere yaptıkları saldırılar nedeniyle bu örgütün yeniden listeye alınması gerektiğini söyledi.

Trump’ın kararnamesine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, 30 gün içinde Husileri resmi olarak "terör örgütleri" listesine dahil edecek.

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