Trump'ı İsa peygambere benzeten danışmanı tepki çekti

ABD Başkanı Donald Trump’ın kişisel danışmanı Paula White-Cain, Trump'ı İsa peygambere benzetti.

Paula White-Cain çarşamba günü yaptığı açıklamada, “İsa, ölümü, gömülüşü ve dirilişi aracılığıyla bize pek çok ders verdi. Bize büyük bir liderlik örneği gösterdi; büyük bir dönüşüm, büyük bir fedakarlık gerektirir” dedi.

"TANIDIK BİR DÖNGÜ"

Trump'ın da 'benzer bir süreç yaşadığını' öne süren danışmanı, “Sayın Başkan, hiç kimse sizin ödediğiniz bedeli ödemedi. Bu size neredeyse hayatınıza mal olacaktı. Siz ihanete uğradınız, tutuklandınız ve haksız yere suçlandınız. Bu, Tanrımız ve Kurtarıcımızın bize gösterdiği tanıdık bir döngüdür. Ancak O'nun için orada bitmedi, sizin için de orada bitmedi” diye konuştu.

"O'NUN ZAFERİ SAYESİNDE HER İŞTE GALİP GELECEKSİNİZ"

Paula White-Cain, sözlerine şöyle devam etti:

“Tanrı’nın her zaman bir planı vardı. Üçüncü gün dirildi, kötülüğü yendi, ölümü, cehennemi ve mezarı fethetti. Ve o dirildiği için, hepimiz dirilebileceğimizi biliyoruz. Ve efendim, O'nun dirilişi sayesinde siz de dirildiniz. O'nun zaferi sayesinde, el attığınız her işte galip geleceksiniz."

Cain-White, konuşmayı “küfür” ve “delilik” olarak nitelendiren sosyal medya kullanıcıları tarafından sert şekilde eleştirildi.