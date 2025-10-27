Trump'ı protesto eden komünist Ofer Cassif: İsrail'deki mücadele bir sonraki Netanyahu'nun kim olacağı üzerine

İsrail Meclisi'nin komünist milletvekili Ofer Cassif, Gazze Şeridi’ndeki soykırıma karşı harekete geçmekte geciken uluslararası topluma, aynı şeylerin Batı Şeria'da da yaşanabileceğini belirterek bu sefer geç kalınmaması uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ekim'de İsrail Meclisindeki konuşmasını protesto eden iki milletvekilinden biri olan Cassif, yaptıkları protesto, İsrail hükümetinin amacı, seçimler ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanması muhtemel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MECLİSTE "MEGALOMANİ GÖSTERİSİ"

Cassif, Trump''n İsrail Meclisindeki konuşmasını "megalomani gösterisi" olarak tanımladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Trump'ın konuşmaları boyunca birbirlerini övdüğünü belirten Cassif, İsrail’in Gazze'de 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırıların gerçek mağdurları olan çoğu kadın ve çocuk öldürülen on binlerce Filistinliden hiç bahsedilmediğini vurguladı.

Cassif, mevcut çatışmaların tek çözümünün İsrail işgalinin son bulması ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması olduğunu ancak Trump’ın bu çözüme katkı sunmadığını söyledi.

Bu nedenle Filistin asıllı İsrail Meclisi Milletvekili Eymen Avde ile birlikte parlamentoda Trump’ı protesto ettiklerini dile getiren Cassif, "Filistin'i tanı" yazılı bir kağıdı kaldırarak sessizce beklediklerini, çok kısa süre içinde de Genel Kuruldan zorla çıkarıldıklarını ifade etti.

"YAHUDİ ÇETELERİN FİLİSTİNLİLERE SALDIRILARI PLANLI"

İsrail hükümetinin önümüzdeki süreçte bazı amaçları olduğunu belirten Cassif, hükümetin öncelikle "yargı reformu" adı altında "yargı darbesi" yapmak, ardından medya bağımsızlığını ve zaten son derece kısıtlanmış sivil hakları tamamen ortadan kaldırmak istediğini aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da zeytin hasadı sırasında aşırı sağcı Yahudi çetelerin Filistinlileri hedef alan saldırılarına dikkati çeken Cassif, “Bu, planlı ilhakın bir parçası. Bunlar İsrail hükümetine ve politikasına aykırı hareket eden faşist çeteler değil. Bunlar politikanın bir parçası” ifadesini kullandı.

Bu politikalara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini söyleyen Cassif, İsrail muhalefetinin bu meseledeki tutumuna ilişkin ise şunları kaydetti:

"Ne yazık ki, tek muhalefet biziz. Çünkü sözde muhalefetin büyük çoğunluğu hükümetle ve koalisyonla aynı çizgide. Onlar siyasi bir alternatif değil, kişisel bir alternatif sunuyorlar. Bu bana 200 yıl önce Marx'ın söylediği şeyi hatırlatıyor. 'Sözde burjuva demokrasisinde, her dört yılda bir, işçilerin bir sonraki baskıcıyı seçmesine izin veriyorlar.'

İsrail'de, sözde muhalefet ile koalisyon arasındaki mücadele, bir sonraki Netanyahu'nun kim olacağı üzerine. Ne yazık ki muhalefetten hiçbir beklentim yok, ama biz işimizi yapacağız."

Tüm bunlara rağmen ümitvar olduğunu dile getiren Cassif, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin birkaç yıl içinde sona ereceğine, bağımsız Filistin Devleti'nin kurulacağına ve bunun Filistin halkıyla birlikte İsrail halkının da kurtuluşunu sağlayacağına inandığını söyledi.

"SEÇİMLERİN ADİL OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Cassif, İsrail'de yaklaşan seçimlere ilişkin ise "Netanyahu ve koalisyon içindeki faşist bağnazlara kalsaydı, seçimleri iptal etmek için ellerinden geleni yaparlardı" ifadesini kullandı.

"Koalisyon ve parlamentonun dışındaki fanatik destekçileri, seçimleri bir aldatmacaya dönüştürmeyi planlıyorlar" diyen Cassif, hükümetin kendilerinin seçimlere katılmasını önlemeye yönelik yasa tasarıları üzerinde çalıştığını, böylece İsrail vatandaşı Filistinlilerin temsil edilmesini engellemek istediğini belirtti.

Cassif, ülkedeki polis gücünün aşırı sağın ve başta Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in "özel milis gücüne" dönüştüğünün altını çizerek, şunları söyledi:

“Üstelik, D-Day (II. Dünya Savaşı sırasında ABD'nin Normandy'e yaptığı çıkarma ve büyük hücum) için emir bekleyen faşistlerin silahlı özel milisleri de var. Ben-Gvir, Netanyahu veya bu çetenin diğer üyelerinden emir alır almaz, Filistinlilerin ve solcuların oy kullanmasını engellemek için ellerinden geleni yapacaklar. Örneğin, üniformalı polisler ve diğerleri sokaklarda silahlı şekilde durup insanları terörize edecekler. Bu yüzden seçimlerin adil olmayacağını düşünüyorum."

İşgal altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilerin oy kullanma hakkı olmadığını hatırlatan Cassif, "Seçimlerden önce, seçimler sırasında veya seçim gününde şiddet olayları yaşanacağından korkuyorum" dedi.

İsrail Meclisi Milletvekili Casif, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uluslararası topluma bir çağrıda bulunmak istiyorum: Gazze'deki soykırıma karşı harekete geçmek için çok uzun süre beklediniz. Batı Şeria'da da Gazze senaryosunun yaşanmasını beklemeyin, çünkü o da yaklaşıyor. İsrail'de bir iç savaş yaşanmasını da beklemeyin, çünkü o da yaklaşıyor. Şimdi müdahale edin. Bu iki tehlikeyi durdurmak için elinizden geleni yapın."