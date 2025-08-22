Trump: "İki hafta içinde Rusya-Ukrayna savaşının hangi yöne gideceğini öğreneceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Beyaz Saray’da açıklamada bulundu.

Trump, “Bu savaştan ve bu savaşla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim. 7 savaşı bitirdim ve aslında, eğer önceki savaşları da hesaba katarsanız, 3 savaş daha ekleyin, toplamda 10 olur. Bunun zorluk açısından ortada olacağını düşünmüştüm” ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki sürece dair, “Ne olacağını göreceğiz. Sanırım önümüzdeki iki hafta içinde bu işin hangi yöne gideceğini öğreneceğiz. Ve umarım çok memnun olurum” değerlendirmesinde bulundu.