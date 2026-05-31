Trump ile HTŞ lideri ve Suriye'nin atanmış Cumhurbaşkanı Colani telefonda 'bölgesel gelişmeleri' görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri ve Suriye'nin atanmış Cumhurbaşkanı Muhammed Colani (Ahmed Şara), ikili ilişkileri, bölgedeki siyasi ve güvenlikle ilgili gelişmeleri ele aldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Colani ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki siyasi ve güvenlikle ilgili son gelişmeler ele alındı.

Colani ile Trump, Suriye’nin istikrarını destekleyecek ve gelecek dönemde ekonomik toparlanma sürecine katkı sağlayacak ortak işbirliği yollarını değerlendirdi.

Bölgedeki güvenlik durumu ve bölgesel gerilimlerin yol açtığı zorlukların da ele alındığı görüşmede Colani, Suriye’nin yeniden inşa ve toparlanma aşamasında uluslararası desteğin devam etmesinin önemini vurgulayarak, kalan yaptırımların kaldırılmasının, Suriye ekonomisinin yeniden canlanması ve vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için temel adım olduğunu belirtti.

Colani, bunun yatırımları teşvik edeceğini, çeşitli hayati öneme sahip sektörlerde ekonomi ve kalkınma projelerinin gerçekleştirilmesi için uygun ortam hazırlayacağını kaydetti.

Colani, diplomatik yol ve diyaloğun önceliklendirilmesinin, bölgesel güvenlik ve barışın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ve bölgeyi daha fazla tırmanıştan koruyacağını ifade etti.

Trump ise Suriye ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, istikrarın korunması ile Suriye’de toparlanma ve yeniden inşa sürecinin desteklenmesinin önemine dikkati çekti.

İki isim, görüşmenin sonunda temas ve koordinasyonun sürdürülmesi, ortak önemi haiz dosyaların takip edilmesi konusunda mutabık kaldı. Taraflar bu yaklaşımın iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceğini ve bölgede güvenlik ile istikrarın desteklenmesine katkı sunacağını ifade etti.