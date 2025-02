Trump ile kameralar önünde tartışma yaşayan Zelenski'den ilk açıklama: "Teşekkürler Amerika"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadıkları tartışmanın ardından ilk açıklamasını yaptı. Zelenski, sosyal medyadan Trump'ı etiketledi ve şöyle dedi:

"Teşekkürler Amerika, desteğiniz için teşekkürler, bu ziyaret için teşekkürler. Teşekkürler @POTUS, Kongre ve Amerikan halkı. Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa ihtiyacı var ve biz tam da bunun için çalışıyoruz."

