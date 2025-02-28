Trump ile kameralar önünde tartışma yaşayan Zelenski'den ilk açıklama: "Teşekkürler Amerika"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadıkları tartışmanın ardından ilk açıklamasını yaptı. Zelenski, sosyal medyadan Trump'ı etiketledi ve şöyle dedi:

"Teşekkürler Amerika, desteğiniz için teşekkürler, bu ziyaret için teşekkürler. Teşekkürler @POTUS, Kongre ve Amerikan halkı. Ukrayna'nın adil ve kalıcı bir barışa ihtiyacı var ve biz tam da bunun için çalışıyoruz."

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025

NE OLMUŞTU?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski değerli maden anlaşmasını imzalamak için Beyaz Saray'da bir araya gelmişti. Burada Zelenski'nin "teşekkür etmediği" yönünde tartışma yaşanmıştı. Zelenski'nin sözlerine sinirlenen Trump, "Ya Zelenski bizimle anlaşır ya da biz bu işte yokuz" demişti. Zelenski'nin sözlerinin saygısızca olduğunu savunan Trump, "Barış için hazır değil, hazır olduğunda yeniden buraya gelebilir" ifadelerini kullanmıştı. Tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edilmişti.