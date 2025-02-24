Trump ile Macron'dan Ukrayna gündemli ortak basın toplantısı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. İki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında gündeminde Ukrayna vardı.

Trump, Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Bugün Ukrayna'nın işgalinin üçüncü yıldönümü ve ben başkan olsaydım bu asla gerçekleşmeyecekti" dedi.

Trump "Bu kanı durdurmanın ve barışı yeniden tesis etmenin zamanı geldi ve sanırım bunu yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın kıymetli madenleriyle ilgili konuşan Trump, "ABD, Ukrayna'ya diğer tüm ülkelerden çok daha fazla yardımda bulundu. İşte bu yüzden Ukrayna ile nadir yeraltı madenleri ve diğer çeşitli konularda bir anlaşma yapmalıyız" dedi. Trump birkaç saat önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin bu madenlere ilişkin anlaşmayı imzalamak üzere birkaç hafta içinde Beyaz Saray'a gelebileceğini duyurmuştu.

Trump, "Ben savaş değil barış getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Ukrayna’ya verilecek olan güvenlik garantilerinin bir parçasının barış güçlerinin Ukrayna topraklarına konuşlandırılması olduğunu ve bu konuda diğer ülkelerin de bu çabaya destek vermeye hazır olduklarını açıkladı. Macron, “Barış, Ukrayna’nın teslim olması anlamına gelmez; ateşkes, (güvenlik) garantileri olmadan sağlanamaz” dedi.