Trump ile Netanyahu telefonda görüştü

İsrail basını, Başbakan Netanyahu ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğünü bildirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Dünya
  • 27.05.2026 09:54
Kaynak: AA
Fotoğraf: DepoPhotos
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun güvenlik kabinesi üyeleriyle akşam yaptığı toplantının ardından Trump'la görüştüğü aktarıldı.

Haberde, görüşmenin içerisine ilişkin detay paylaşılmadı.

Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun ateşkese rağmen güneyini işgal altında tuttuğu Lübnan'da kara saldırılarını genişlettiğini açıklamıştı.

