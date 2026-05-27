Trump ile Netanyahu telefonda görüştü
İsrail basını, Başbakan Netanyahu ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğünü bildirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Kaynak: AA
Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun güvenlik kabinesi üyeleriyle akşam yaptığı toplantının ardından Trump'la görüştüğü aktarıldı.
Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun ateşkese rağmen güneyini işgal altında tuttuğu Lübnan'da kara saldırılarını genişlettiğini açıklamıştı.