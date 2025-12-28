Trump ile Putin telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Bugün saat 13.00'te Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yapacağım görüşme öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Görüşme Mar-a-Lago'nun ana yemek salonunda gerçekleşecek. Basın mensupları davetlidir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."