Trump ile Putin telefonda görüştü
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: DHA
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğünü duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
“Bugün saat 13.00'te Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yapacağım görüşme öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Görüşme Mar-a-Lago'nun ana yemek salonunda gerçekleşecek. Basın mensupları davetlidir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."