Trump ile Putin telefonda görüştü: Putin, havaalanlarına yapılan son saldırıya yanıt vermesi gerektiğini çok güçlü bir şekilde söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump'ın aktardığına göre; "Görüşmede Başkan Putin, havaalanlarına yapılan son saldırıya yanıt vermesi gerektiğini çok güçlü bir şekilde söyledi."

Trump'ın TruthSocial'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda konuşmayı yeni bitirdim. Görüşme yaklaşık bir saat 15 dakika sürdü. Ukrayna'nın Rusya'nın hava üslerindeki uçaklara yaptığı saldırıyı ve ayrıca her iki tarafça gerçekleştirilen diğer saldırıları ele aldık. İyi bir görüşmeydi, ancak hemen barışa yol açacak bir görüşme değildi. Başkan Putin, havaalanlarına yapılan son saldırıya yanıt vermesi gerektiğini çok güçlü bir şekilde söyledi. Ayrıca İran'ı ve İran'ın nükleer silahlarla ilgili kararının hızla alınması gereken zamanın tükenmekte olduğunu da ele aldık! Başkan Putin'e İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını söyledim ve bu konuda hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Başkan Putin, İran ile görüşmelere katılacağını ve belki de bunun hızla sonuca ulaştırılmasında yardımcı olabileceğini söyledi. Bence İran bu çok önemli konuda kararını yavaş yavaş veriyor ve çok kısa bir süre içinde kesin bir cevaba ihtiyacımız olacak!"