Trump ile Talabani arasındaki görüşme doğrulandı

Irak’taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), ABD Başkanı Donald Trump’ın KYB lideri Bafil Talabani’yi ABD’nin savaştaki amacıyla ilgili bilgilendirdiğini duyurdu.

KYB’den yapılan yazılı açıklamaya göre Talabani ile ABD Başkanı Trump telefon görüşmesi yaptı.

Açıklamada, KYB Politbüro toplantısında Trump ile Talabani görüşmesinin konuşulduğu aktarıldı.

Buna göre, Trump, KYB’nin Irak’taki rolünü takdirle karşılayarak ABD’nin savaştaki amacıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Talabani, “Başkan Trump, ABD’nin amacının anlaşılması ve Irak ile ABD arasında güçlü bir işbirliğinin kurulmasına yönelik müzakerelerin yapılması için ortak desteğin verilmesine bir imkan sundu” ifadelerini kullandı.

DONALD TRUMP’IN BARZANİ VE TALABANİ İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafil Talabani ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve İran'ın misillemelerini ele aldığı öne sürülmüştü.

Kaynaklar, görüşmelerde ABD ve İsrail’in İran'a yönelik saldırılarının gidişatı ve olası sonraki adımların ele alındığını ileri sürmüştü.

Söz konusu görüşmelerin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "aylar süren perde arkasındaki girişimlerinin" sonucu olduğunu savunan kaynaklar, "Genel kanı ve özellikle Netanyahu'nun görüşü, Kürtlerin ortaya çıkacağı, ayaklanacakları yönünde" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynaklar, İran'a yönelik saldırılar ve rejim değişikliği çağrılarında "ısrarcı" olduğu belirtilen Netanyahu'nun, Beyaz Saray'daki bir toplantıda ilk kez "Kürtleri" Trump'a önerdiğini iddia edilmişti.

Haberde, "Kürtlerin İran-Irak sınırı boyunca binlerce silahlı unsura sahip olduğu ve kontrol ettikleri stratejik bölgelerin savaşın gidişatı açısından önem taşıyabileceği" vurgulanarak, İsrail'in Suriye, Irak ve İran'daki bazı gruplarla uzun yıllara dayanan güvenlik ve istihbarat bağlarının bulunduğu hatırlatılmıştı.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, söz konusu görüşmelere ilişkin soruya, "Başkan Trump son günlerde bölgedeki birçok müttefik ve ortakla temas halinde." yanıtını vermişti.