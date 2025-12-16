Trump, ilk Ulusa Sesleniş konuşmasını yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk Ulusa Sesleniş konuşmasını yerel saatle yarın akşam yapacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle yarın akşam 21.00'de (TSİ Perşembe 05.00) Beyaz Saray'dan canlı yayınla ulusa sesleneceğini belirtti.

"Ülkemiz için harika bir yıl oldu ve en iyisi henüz gelmedi." ifadesini kullanan Trump, tüm Amerikalılara hitap etmeyi sabırsızlıkla beklediğini kaydetti.