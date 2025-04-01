Trump, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci görev dönemindeki ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapacağını açıkladı.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Trump, "Gelecek ay olabilir, belki biraz daha sonra. Ayrıca Katar'a ve muhtemelen birkaç ülkeye daha gideceğiz. Birleşik Arap Emirlikleri de çok önemli. Bu yüzden muhtemelen BAE ve Katar'a da uğrayacağız" dedi.​

Ortadoğu ile güçlü ilişkilerinin olduğunu vurgulayan Trump, Suudi Arabistan ziyaretinin bölgedeki müttefiklerle işbirliğini pekiştirmeyi amaçladığını belirtti. Ziyaretin kesin tarihi henüz netleşmezken, Trump'ın bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan bir diplomasi turu planladığı ifade ediliyor.

KILIÇ DANSI GÜNDEM OLMUŞTU

Donald Trump'ın 2017'de Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretteki 'kılıç dansı' gündem olmuştu. ABD Başkanı’na en üst düzey devlet nişanı olan Kral Abdulaziz Devlet Nişanı’nı takdim edilirken Trump, Murabba Sarayı’nda kendisi için düzenlenen karşılama töreninde geleneksel kılıç dansına katılmıştı.