Trump'ın ABD başkanlığını devralana kadar Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları sonlandırmasını istediği iddiası

The Times of Israel'in konuya ilişkin bilgi sahibi ve ismini açıklamayan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump, Netanyahu'ya seçimleri kazanması halinde ABD başkanlık koltuğuna oturana kadar Gazze'deki "savaşı bitirmesini" söyledi.

Gazeteye konuşan Trump döneminde görev yapmış ABD'li yetkili ile İsrailli yetkili, Trump'ın Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesi yönündeki mesajını ilk olarak Netanyahu’yu Florida eyaletindeki malikanesi Mar-a-Lago’da ağırladığı esnada ilettiğini belirtti.

Trump'ın daha önce Netanyahu'ya Gazze ve Lübnan saldırılarına ilişkin açıktan destek verdiği bilinirken gazeteye konuşan yetkililer, Gazze'ye saldırılara ilişkin ilk kez bir "zaman çizelgesinin" gündeme geldiğinin altını çizdi.

ABD'li eski yetkili, Trump'ın Tel Aviv yönetiminin "(Gazze'deki) savaşı resmen sona erdirdiği" sürece İsrail ordusunun Gazze'deki geri kalan faaliyetlerini destekleyebileceğini de vurguladı.

Washington Post gazetesinin Trump ile Netanyahu arasında bu ay gerçekleşen telefon görüşmelerinin detaylarına ilişkin 25 Ekim tarihli haberinde, ABD Başkan adayı Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu’ya Hamas ve Hizbullah konusunda "Ne yapman gerekiyorsa yap" diyerek destek verdiği aktarılmıştı.