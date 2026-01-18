Trump'ın affettiği Kongre Baskını mahkumu ile ICE karşıtı protestocular arasında arbede

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Minnesota eyaletinin Minneapolis kentindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ekiplerine yönelik protestolar şiddetleniyor.

Kent bu kez Trump destekçilerinin provakasyonuna sahne oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden sonra başkanlık kararı ile affedilen 6 Ocak Kongre baskını mahkumu Jake Lang, Minneapolis Belediye binası önünde Kuran yakmak amacıyla etrafındaki küçük bir grup ile gösteri düzenledi.

Lang, X'te yaptığı paylaşımda "Somalililerin işgaline karşı İlhan Ömer'in derhal sınır dışı edilmesi ve Vali Tim Walz'in tutuklanması için Minneapolis'te Kuran yakacağım" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA

Lang'ın eylemi sırasında, ABD vatandaşı Renee Good'un öldürülmesinden sonra şehirde bir süredir ICE ajanlarına karşı protestolara devam eden göstericiler ile Lang ve grubu arasında arbede yaşandı.

LANG ARACINA BİNEREK KAÇTI

ICE karşıtı göstericiler, Lang'e şiddetle tepki göstererek, şehri terk etmesini istedi. Lang'ın zaman zaman hırpalandığı ve kalabalığın öfkesinden bir araca binerek kaçtığı anlar, sosyal medyada paylaşılan görüntülere yansıdı.

ABD medyasında, Lang'in Kuran yakma girişiminin, ICE ajanlarının 7 Ocak'ta ABD vatandaşı Renee Good'un aracında öldürmesi olayından sonra zaten gergin olan şehirde "provokasyon ve kışkırtıcılık" olarak değerlendirilmesi dikkat çekti.

Fotoğraf: AA

Lang, 19 Kasım 2025'te de, ABD'de Müslüman nüfusun en yoğun yaşadığı yerlerden biri olan Michigan eyaletinin Dearborn kentinde Kuran yakmaya çalışarak benzeri bir provokasyon teşebbüsünde bulunmuştu.

"PENTAGON 1500 ASKERE HAZIRLIK EMRİ VERDİ" İDDİASI

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE ajanının bir kadını vurmasının ardından başlayan ICE karşıtı gösteriler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsyan Yasası'nı devreye sokma tehdidine rağmen sürüyor.

Washington Post gazetesi, Pentagon'un Minnesota eyaletindeki protestoları bastırmak için 1500 askere hazırlık emri verdiği öne sürüldü.