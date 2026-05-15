  • 15.05.2026 14:58
  Giriş: 15.05.2026 14:58
  • Güncelleme: 15.05.2026 15:02
Kaynak: ANKA
Trump'ın ardından Putin de Çin'e gidiyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çok yakında Çin'i ziyaret edeceğini açıkladı.

Peskov, Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in bugüne kadar 40’tan fazla kez bir araya geldiğini aktararak, son görüşmenin geçen yıl eylül ayında Pekin’de yapıldığını hatırlattı.

İki lider, Şubat 2022’de Sınırsız Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamış, söz konusu anlaşma Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonundan kısa bir süre önce hayata geçirilmişti.

TRUMP'TAN HEMEN SONRA

ABD Başkanı Donald Trump da 2 gündür Çin'de bulunuyor. Trump, bugün de Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Batı medyasında yer alan haberlerde, Putin’in yakın zamanda gerçekleştireceği ziyaretinin, Washington-Pekin hattında temasların yoğunlaştığı bir döneme denk gelmesi açısından dikkati çektiği belirtildi.

