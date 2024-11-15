Trump'ın Arjantin Devlet Başkanı Milei ile Mar-a-Lago'da bir araya geldiği iddia edildi

ABD'nin başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile Mar-a-Lago'daki malikanesinde görüştüğü ileri sürüldü.

Associated Press'e (AP) konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Trump'ın Florida eyaletindeki malikanesi Mar-a-Lago'da, Milei ile bir araya geldiğini iddia etti.

Görüşmenin olumlu geçtiğini ifade eden yetkili, Milei'nin Amerikalı yatırımcılarla da bir araya geldiğini aktardı.

ABD basınında görüşmeye dair yer alan haberlerde, Milei'nin, Trump'ın 5 Kasım'daki seçimleri kazanmasının ardından bir araya geldiği ilk yabancı lider olduğuna dikkat çekildi.

Aynı günün akşamı "America First Policy" enstitüsü için Mar-a-Lago'da düzenlenen galaya katılan Milei, burada yaptığı konuşmada, seçimlerdeki zaferi dolayısıyla Trump'ı tebrik etti.