Trump'ın başkan yardımcısı adayı James David Vance hakkında neler biliniyor?

Donald Trump'ın, başkan yardımcısı adayı olan James David Vance, 2022 yılında siyasete atıldığından beri "Amerika'nın Hitleri" dediği Trump'ı destekliyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna politikasına karşı olan Vance, İsrail yanlısı tutumuyla öne çıkıyor.

Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, başkan yardımcısı adayının Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David Vance olduğunu duyurdu.

Ohio Senatörü 1984 doğumlu Vance, Ohio'da doğdu ve lise eğitimini tamamlayınca ABD ordusuna katılarak 2005 yılında Irak Savaşı'nda deniz piyadesi olarak savaştı.

Ohio Devlet Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Yale Hukuk Fakültesi'ni bitiren Vance'ın aynı zamanda "en çok satan kitaplar" listesine giren "Hillbilly Elegy" başlıklı bir biyografisi bulunuyor.

TRUMP'A "AMERİKA'NIN HİTLERİ" DEMİŞTİ

Daha önce Trump'ı eleştiren ve ona "Amerika'nın Hitleri" diyen Vance, 2022 yılında siyasete atıldığından beri Trump'ı destekliyor.

2022'de Ohio Senatörü seçilen Vance, evli ve 3 çocuk sahibi.

James David Vance / Fotoğraf: DepoPhotos

SUİKAST GİRİŞİMİNİN BİDEN'I SORUMLU TUTTU

Vance'in Trump'a yönelik suikast girişimi sonrasında "(ABD Başkanı Joe) Biden'ın kampanyası Trump'ı otoriter bir faşist olarak gösterdi. Bu retorik Trump'a suikast girişimine yol açtı" ifadelerini kullanması, ABD basınında Ohio'lu senatörün başkan yardımcısı olmaması gerektiği yorumlarını beraberinde getirmişti.

İç politikada, Vance muhafazakar görüşleriyle biliniyor.

UKRAYNA POLİTİKASINA KARŞI

Vance, ABD siyasetinde Ukrayna konusunda yorumlarıyla ön plana çıkan senatörler arasında yer alıyor.

"Irak'a ülkemi gururla temsil etmek için gittim ama gittiğimde bana yalan söylendiğini gördüm" ifadeleriyle ABD'nin Irak Savaşı sırasında yürüttüğü politikayı eleştiren Vance, ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna politikasına da karşı çıkıyor.

Ukrayna'nın savaşta başarılı olmak için yeterli asker ve teçhizata sahip olmadığını ifade eden Vance, Biden yönetiminin de "net bir planı" olmadığını savunuyor.

Vance, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın günün sonunda Rusya'ya bazı topraklarını bırakmak zorunda kalacağını ve bu savaşı bitirmemiz gerektiğini kabullenmek ABD'nin çıkarına olacaktır. Doğu Avrupa'da yüz binlerce masum sivilin yaşamını yitirdiğini ve büyük insani trajediyi düşündüğümüzde, buradaki ölümleri bitirmek hem bizim hem de onların çıkarına olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

İSRAİL YANLISI

İsrail-Gazze konusunda da Biden yönetimini "esirlerin serbest bırakılmasını" sağlayamadığı için eleştiren Vance, İsrail'in "işi bitirmesine" imkan tanınması gerektiğini belirtiyor.

ABD üniversitelerinde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerine de tepkili olan Vance, "Neyi savunduğunuz umrumda değil. Kamu alanlarımızı çöplüğe çeviremezsiniz. Kamplardan kurtulun. Yasaları uygulayın" diyerek karşı çıkmıştı.

İsrail yanlısı tutumuyla ön plana çıkan Vance, ABD'nin İsrail'e gerekli desteği sağlaması gerektiğini savunuyor.