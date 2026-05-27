Trump'ın Camp David’e yapacağı gezi ertelendi

Amerika Birleşik Devletler (ABD) Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugünkü programıyla ilgili değişiklikleri duyurdu.

Trump, “Olası kötü hava koşulları nedeniyle, Kabine Toplantımızı Beyaz Saray'da gerçekleştireceğiz ve kabinenin Camp David gezisini erteleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkent Washington'ın yaklaşık 100 kilometre batısındaki Camp David, eski ABD Başkanı Jimmy Carter, Mısır lideri Enver Sedat ve İsrail Başbakanı Menahem Begin'in 1978'de İsrail ve Mısır arasında barışı başlatan anlaşmanın imzalandığı yer olarak biliniyor.